CDU/CSU-Fraktion fordert Förderung von E-Fuels

Verkehr/Antrag - 02.03.2023 (hib 162/2023)

Berlin: (hib/EMU) „Technologieoffenheit in allen Verkehrsbereichen“ fordert die CDU/CSU-Fraktion in einem Antrag (20/5807). So sollen beispielsweise die Kraftstoffnorm DIN EN 15940 in die 10. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (10. BImSchV) aufgenommen und die Beimischung von fortschrittlichen Biokraftstoffen erhöht werden.

Des Weiteren fordern die Abgeordneten die Bundesregierung auf, die neue Wasserstoffstrategie zeitnah fertigzustellen und klimafreundliche Alternativen zur Elektromobilität wie Wasserstoffverbrenner und E-Fuels gleichermaßen zuzulassen.

Es müssten alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für alternative Antriebe und Kraftstoffe genutzt werden, „damit die Mobilität für alle Menschen in Deutschland bezahlbar bleibt“, heißt es in der Begründung.

Der Antrag soll am Freitagvormittag erstmals im Plenum diskutiert werden.