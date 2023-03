AfD fordert Stärkung des ländlichen Raums

Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen/Antrag - 02.03.2023 (hib 162/2023)

Berlin: (hib/NKI) Die AfD-Fraktion fordert von der Bundesregierung, den ländlichen Raum als Wohnort für Familien und für Berufseinsteiger sowie für bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte und Lehrer attraktiver zu machen. Dazu solle die Infrastruktur und der Ausbau der Breitbandversorgung vorangebracht werden, heißt es in einem Antrag (20/5818). Der Vorschlag soll am Freitag im Bundestag debattiert werden und zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen überwiesen werden.