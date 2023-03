1.310 Förderanträge für Waldumbau genehmigt

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 03.03.2023 (hib 164/2023)

Berlin: (hib/NKI) Im Rahmen des Förderprogramms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ sind im Jahr 2022 insgesamt 1.310 Zuwendungsbescheide erteilt worden. „Es wurden keine Anträge abgelehnt“, schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/5756) auf eine Kleine Anfrage (20/5505) der CDU/CSU-Fraktion. Die Parlamentarier hatten sich danach erkundigt, wie das am 12. November 2022 gestartete Programm von der Zielgruppe der Waldbesitzer angenommen wird. Für dieses Jahr sind den Angaben zufolge Mittel in Höhe von 200 Millionen Euro abrufbar, bis zum Jahr 2026 stehen Gelder in Höhe von insgesamt 900 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Programm werden kommunale und private Waldbesitzer gefördert, die sich je nach Größe ihrer Waldfläche dazu verpflichten, verschiedene Kriterien über 10 oder 20 Jahre einzuhalten.