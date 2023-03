Eindringen der „Letzten Generation“ auf Flughafengelände

Inneres und Heimat/Antwort - 06.03.2023 (hib 168/2023)

Berlin: (hib/STO) Das Eindringen von Mitgliedern der Gruppe „Letzte Generation“ auf die Gelände der Flughäfen Berlin Brandenburg und München im November und Dezember vergangenen Jahres ist Thema der Antwort der Bundesregierung (20/5794) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/5486). Wie daraus hervorgeht, konnten nach Auskunft der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH sowie der Deutsche Flugsicherung GmbH aufgrund des Eindringens am 24. November 2022 am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) insgesamt sechs geplante Landungen nicht durchgeführt werden; 16 Flüge seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden.

Beim Eindringen am 8. Dezember 2022 am BER blieben den Angaben zufolge beide Start- und Landebahnen durchgängig im Betrieb. Beim Eindringen am 8. Dezember 2022 am Flughafen München konnten laut Vorlage nach Auskunft der Flughafen München GmbH „alle geplanten Landungen durchgeführt werden“. Es sei lediglich zu Verspätungen gekommen.