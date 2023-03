Auslandsreisen von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 07.03.2023 (hib 171/2023)

Berlin: (hib/NKI) Die CDU/CSU-Fraktion fragt nach den Auslandsreisen und nach den dort geführten Gesprächen, die Bundesagrarminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) im vergangenen Jahr absolviert hat. Zudem erkundigen sich die Parlamentarier in einer Kleinen Anfrage (20/5846) danach, welche Verbände und Personen den Minister zu EU-Ratssitzungen, zu Sitzungen und/oder Veranstaltungen Internationaler Institutionen, zu Reisen in EU-Staaten und in Staaten außerhalb der EU sowie zu Messen begleitet haben und welche Reisen dieser Formate für das laufende Jahr geplant sind.