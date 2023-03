Entwicklung der Einwohnerzahl in kreisfreien Großstädten

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 07.03.2023 (hib 171/2023)

Berlin: (hib/STO) Nach der Entwicklung der Einwohnerzahl in den kreisfreien Großstädten in den Jahren 1995, 2000 und 2005 sowie 2010 bis 2022 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5891). Auch will sie unter anderem wissen, wie hoch in den genannten Jahren der Anteil der gesamten Nettozuwanderung aus dem Ausland nach Deutschland war, der jeweils in die kreisfreien Großstädte migriert ist