Fragen der Linken zum Manöver „Air Defender 2023“

Verteidigung/Kleine Anfrage - 07.03.2023 (hib 172/2023)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über das Nato-Luftmanöver „Air Defender 2023“ vom 12. bis 23. Juni 2023. In einer Kleinen Anfrage (20/5897) will sie unter anderem wissen, wie viele Nationen sich mit wie vielen Flugzeugen beteiligen werden, wie viele Flugstunden über Deutschland und anderen Staaten geplant sind und welche Landkreise in Deutschland von der Übung betroffen sein werden. Zudem möchte sie erfahren, wie viele Flugzeuge im Rahmen des Manövers in Länder der Nato-Ostflanke verlegt werden.