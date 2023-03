Umleitungen aufgrund der gesperrten Talbrücke Rahmede

Verkehr/Antwort - 07.03.2023 (hib 173/2023)

Berlin: (hib/HAU) Im Zusammenhang mit der Sperrung der Talbrücke Rahmede auf der Bundesautobahn A 45 hat die Autobahn GmbH des Bundes nach Angaben der Bundesregierung „großräumige Umleitungen im Netz der Bundesautobahnen ausgewiesen und festgelegte regionale Bedarfsumleitungsstrecken aktiviert“. Zudem habe die Straßenbauverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen Optimierungen, wie etwa bauliche Verbesserungen an der Umleitungsstrecke und auf den Verkehrsablauf abgestimmte Ampelschaltungen im nachgeordneten Bundes- und Landesstraßennetz umgesetzt, heißt es in der Antwort der Regierung (20/5793) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/5604). Um auf Veränderungen im Verkehrsablauf zu reagieren, würden das Verkehrsgeschehen und gegebenenfalls mögliche Verbesserungsmaßnahmen in einer Task Force beraten und umgesetzt, wird mitgeteilt.

Die Autobahn GmbH des Bundes, so schreibt die Regierung, habe insbesondere im Zulauf zu wichtigen Knotenpunkten im Netz der Autobahnen Hinweise auf die Sperrung der A 45 bei Lüdenscheid aufgestellt. Ein Großteil des großräumigen Verkehrs sei dadurch bereits umgeleitet und dadurch eine spürbare Entlastung von Lüdenscheid erreicht worden.

Für die Umleitungsbeschilderung würden auch dynamische Wegweisungen mit integrierter Stauanzeige eingesetzt. Begleitend dazu habe die Autobahn GmbH des Bundes Standorte mit CB-Funktechnik in sieben Sprachen ausgestattet. So werde am Autobahnkreuz (AK) Olpe-Süd und am Westhofener Kreuz denjenigen, die CB-Funk in ihrem Fahrzeug benutzen, die Umleitungsempfehlung im Fahrzeug ausgesprochen.

Zur Beantwortung der Frage, wie viele Fahrzeuge täglich auf der Bedarfsumleitung unterwegs sind, wird auf Verkehrsmessungen des Landes Nordrhein-Westfalen im September 2022 hingewiesen. Abhängig vom Standort der Messungen hätten die Verkehrsbelastungen zwischen 13.000 und 23.000 Kfz/24 h mit einem Schwerverkehr von bis zu 5.500 Kfz/24 h betragen. „Im Vergleich zu den Verkehrsbelastungen in Lüdenscheid unmittelbar nach der Sperrung der Talbrücke sind die Verkehrsbelastungen seitdem zurückgegangen“, schreibt die Bundesregierung. Ihren Kenntnissen nach liegen im Bereich der in der Baulast des Landes Nordrhein-Westfalen befindlichen Bedarfsumleitungsstrecke keine auffälligen Unfalllagen vor.