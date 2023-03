Union erkundigt sich nach Stand der Breitbandförderung

Digitales/Kleine Anfrage - 07.03.2023 (hib 173/2023)

Berlin: (hib/LBR) Die Unionsfraktion möchte in einer Kleinen Anfrage (20/5888) erfahren, wie viele Breitbandausbauprojekte sich zwischen 2016 und 2022 in der Bundesförderung befanden beziehungsweise befinden. Einzeln aufgeschlüsselt haben möchten die Abgeordneten, wie viele der Projekte auf das Sonderprogramm für Gewerbe sowie das Sonderprogramm für Schulen und Krankenhäuser zurückzuführen sind. Weiter fragt die Fraktion, in wie vielen Kommunen aufgrund der Bundesförderung flächendeckend Glasfasernetze verlegt wurden und wie viele der geplanten geförderten Anschlüsse fertiggestellt sind oder sich im Bau befinden.