Regierung: Mehr Beschäftigte in Kinder- und Jugendhilfe

Arbeit und Soziales/Antwort - 09.03.2023 (hib 175/2023)

Berlin: (hib/EMU) Im Zeitraum zwischen den Jahren 2010/2011 und 2020/2021 ist die Zahl der Beschäftigten bei öffentlichen und freien Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe um 52,1 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Antwort (20/5768) auf eine Kleine Anfrage (20/5346) der AfD-Fraktion hervor. Waren in den Jahren 2010/2011 in diesem Bereich 638.572 Personen beschäftigt, sind es in den Jahren 2020/2021 971.242 Personen gewesen.

Die Abgeordneten hatten gefragt, wie sich die Zahl der privatgewerblich sowie in öffentlichen Einrichtungen beziehungsweise Behörden beschäftigten Mitarbeiter in allen Segmenten des Sozialwesens in Deutschland in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Die Bundesregierung legt die Antwort als Tabelle im Anhang der Antwort vor.

Auf die Frage der AfD-Fraktion nach der „Zahl der beschäftigten Ausländer sowie der Beschäftigten mit Migrationshintergrund“ in allen Segmenten des Sozialwesens antwortet die Bundesregierung, dass die Daten der Beschäftigungsstatistik zwar Informationen zur Staatsangehörigkeit von Beschäftigten, nicht jedoch zu einem etwaigen Migrationshintergrund enthielten. Zudem enthalte die Personalstandstatistik des öffentlichen Dienstes keine Daten, die nach ausländischen Beschäftigten beziehungsweise Beschäftigten mit Migrationshintergrund differenzieren.