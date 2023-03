Hilfen für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 14.03.2023 (hib 182/2023)

Berlin: (hib/AHE) Nach Hilfen für Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/5920). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wie viele Personen aus dem türkischen und syrischen Erdbebengebiet nach dem Beben vom 6. Februar 2023 Visa für eine Einreise nach Deutschland beantragt haben, wie viele davon abgelehnt worden sind und wie lange die Bearbeitungszeit dieser Visa-Anträge war. Gefragt wird auch nach der Arbeit von Hilfs- und Rettungsorganisationen aus Deutschland und Hilfsgütern von deutschen Behörden und nichtstaatlichen Organisation für die Betroffenen in der Türkei und in Syrien.