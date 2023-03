Union fragt nach Beschaffung von Raketenabwehrsystems

Verteidigung/Kleine Anfrage - 15.03.2023 (hib 197/2023)

Berlin: (hib/AW) Die Unionsfraktion verlangt Auskunft über die mögliche Beschaffung des amerikanisch-israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3. In einer Kleinen Anfrage (20/5918) will sie unter anderem wissen, welche technischen Anforderungen ein neu zu beschaffende Raketenabwehrsystem erfüllen und wie es in bestehende Abwehrsysteme der EU und der Nato gebunden werden soll. Zudem möchte sie erfahren, ob im Rahmen der European Sky Shield Initiative bereits ein konkretes und gemeinsames Konzept zur Raketenabwehr erarbeitet wurde.