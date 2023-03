AfD fordert neue Kennzeichnung von Insekten in Lebensmitteln

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 15.03.2023 (hib 198/2023)

Berlin: (hib/NKI) Für eine einheitliche und transparente Kennzeichnung von Insekten in Lebensmitteln setzt sich die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/5997) ein. Darin wird die Bundesregierung unter anderem aufgefordert, „Insekten oder deren Derivate als Zutat auf der Vorderseite eines verpackten Lebensmittels in Form eines ,Front of Pack-Labelings'“ sichtbar zu machen. Darüber hinaus soll es „eine Pflicht zur allgemeinen Kennzeichnung von Allergenen für verpackte Lebensmittel, die Insekten, Teile von Insekten oder deren Extrakte als Zutat enthalten“, geben. Hersteller sollen zudem Angaben zu „angewendeten Verfahren der Keimabtötung bei Insekten machen“, die als Zutat in Lebensmitteln Verwendung finden.

Der Antrag soll am Donnerstagabend vom Bundestag debattiert und zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.