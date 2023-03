Fragen der CDU/CSU zum Kampfhubschrauber Tiger

Verteidigung/Kleine Anfrage - 15.03.2023 (hib 198/2023)

Berlin: (hib/AW) Die Unionsfraktion will über die Zukunft des Kampfhubschraubers Tiger in der Bundeswehr informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (20/5925) möchte sie unter anderem erfahren, welche quantitativen und qualitativen Fähigkeiten die Bundesregierung gegenüber der Nato im Bereich der Kampfhubschrauber bis 2032 gemeldet und ob sie eine Entscheidung über die Teilnahme am französisch-spanischen Projekt zur Weiterentwicklung des Tigers (Tiger Mark III) getroffen hat. Darüber verlangt sie Auskunft über die Einsatzbereitschaft des Tigers in den vergangenen fünf Jahren.