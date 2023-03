AfD fordert Arktis-Beauftragten im Range eines Botschafters

Auswärtiges/Antrag - 15.03.2023 (hib 199/2023)

Berlin: (hib/AHE) Die AfD-Fraktion setzt sich für die Berufung eines deutschen Beauftragten für die Arktis im Range eines Botschafters ein. In einem Antrag (20/6004), der am Donnerstag ohne Aussprache zur Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden soll, argumentiert die Fraktion, dass die arktische Region durch ihre Lage, ihren Reichtum an Bodenschätzen wie Öl, Erdgas, Seltene Erden oder Eisen, als Raum für Güterschiffsverkehr und als Ökosystem von herausragender Bedeutung sei. Hinzu kämen die geostrategischen Aspekte und die Konkurrenz insbesondere unter den Anrainerstaaten USA, Kanada, Dänemark, Norwegen und Russland sowie die weiteren Mitglieder im Arktischen Rat Schweden, Finnland und Island.

„Deutschland ist ein relativ rohstoffarmes Land, das für die Sicherung seiner energieintensiven Wirtschaft auf Ressourcen wie Gas, Öl und Erze dringend angewiesen ist“, schreiben die Abgeordneten. Mit der Berufung eines Beauftragten im Range eines Botschafters sollen die Interessen Deutschlands in dieser wichtigen Region auf ranghoher Ebene vertreten werden. Zudem könne Deutschland für Kooperation und Konfliktprävention mit allen relevanten Akteuren eintreten.