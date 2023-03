AfD fordert bessere Arbeitsbedingungen in der Paketbranche

Arbeit und Soziales/Antrag - 15.03.2023 (hib 199/2023)

Berlin: (hib/DES) Betriebe in der Paketbranche sollen maximal 15 Prozent Fremdpersonal beschäftigen dürfen. Dies fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/6003), der am Donnerstag auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Die Beschränkung solle verhindern, dass Betriebe nicht nur in Phasen hoher Arbeitsbelastung auf Leiharbeit zurückgreifen, sondern diese auch für ihr Kerngeschäft nutzen. Außerdem fordern die Abgeordneten, dass Leiharbeitsbeschäftigte vom ersten Tag an den gleichen Lohn wie Direktangestellte erhalten sollten. Laut antragstellender Fraktion erhalten Leiharbeiter rund 43 Prozent weniger Gehalt als fest Angestellte.