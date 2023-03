Erhebung biometrischer Daten im Afghanistan-Einsatz

Verteidigung/Kleine Anfrage - 16.03.2023 (hib 202/2023)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über die Nutzung von Scannern zur Speicherung von biometrischen Daten und US-amerikanischen Datenbanken durch die Bundeswehr während ihres Einsatzes in Afghanistan. In einer Kleinen Anfrage (20/5940) möchte sie erfahren, ob die Bundeswehr solche Geräte genutzt hat und ob und wie diese Geräte und der Zugriff auf biometrische Datenbanken gegen Zugriff durch Unbefugte beziehungsweise Missbrauch gesichert waren. Zudem will sie über den Verbleib dieser Geräte informiert werden.