Berlin: (hib/VOM) Nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg (Brandenburg) am 5. und 6. März 2023 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5974). Die Fraktion will wissen, welche Regierungsmitglieder und wie viele Mitarbeiter in welcher Funktion an der Klausur teilnahmen und wie viele Gäste geladen waren. Die Abgeordneten fragen, von wo die Teilnehmer anreisten, wohin sie abreisten, wie viele dazu den öffentlichen Personennahverkehr benutzten und ob die Flugbereitschaft der Bundeswehr vor Ort war. Die Regierung soll die Gesamtkosten und den CO2-Ausstoß beziffern und die Ergebnisse der Kabinettsklausur bewerten.