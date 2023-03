Berlin: (hib/SAS) Die CDU/CSU-Fraktion thematisiert in einer Kleinen Anfrage die Nutzung von Kunststoffen in der Kreislaufwirtschaft (20/6063). So will sie unter anderem wissen, wann die Bundesregierung die angekündigte nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie vorlegen wird und welche konkreten Maßnahmen diese zur „schrittweise Transformation der Kunststoffindustrie“ plant. Auch erkundigt sie sich, ob neben Kunststoffrezyklaten auch die Nutzung von Biomasse und CO2 aus Carbon Capture and Utilization, kurz CCU, als Ergänzung im Rahmen der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie in Betracht kommen.