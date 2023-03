Berlin: (hib/SCR) Die CDU/CSU-Fraktion will in einer Kleinen Anfrage (20/5976) Auskunft über die „Unterstützung von Studentinnen und Studenten sowie Fachschülerinnen und Fachschüler in der aktuellen Krise“. Auskunft will die Fraktion unter anderem über die Zahl der Studierenden beziehungsweise Fachschülerinnen und Fachschüler, die den Heizkostenzuschlag I erhalten haben.