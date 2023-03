Berlin: (hib/AHE) Neben zahlreich vorhandenen Berichten verschiedener internationaler Organisationen und Nichtregierungsorganisationen über durch russische Streitkräfte in der Ukraine begangene schwere und systematische Verletzungen des humanitären Völkerrechts und Kriegsverbrechen liegen - in deutlich geringerem Umfang - Berichte über vereinzelte Völkerrechtsverletzungen durch Angehörige der ukrainischen Streitkräfte vor. Dazu gehörten zum Beispiel Berichte über Misshandlungen russischer Kriegsgefangener, wie die Bundesregierung in der Antwort (20/6060) auf eine Kleine Anfrage (20/5506) der Fraktion Die Linke unter Verweis auf Berichte des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) schreibt.