Berlin: (hib/DES) Welche konkreten Maßnahmen die Bundesregierung plant, um die Altersarmut in Deutschland zu senken, danach erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/6064). Außerdem möchten die Abgeordneten wissen, wie sich die Armutsgefährdungsquote in der Gruppe der über 65-Jährigen seit 2005 im europäischen Vergleich verändert hat.