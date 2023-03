Berlin: (hib/VOM) Die AfD-Fraktion hat einen Wahlvorschlag (20/6088) vorgelegt, in dem sie ihren Abgeordneten Tobias Matthias Peterka für das Amt eines Stellvertreters der Bundestagspräsidentin nominiert. Der 40-jährige Abgeordnete gehört dem Bundestag seit 2017 an und zog jeweils über die bayerische Landesliste seiner Partei ins Parlament ein. Der Diplom-Jurist vertritt den Wahlkreis Bayreuth. Er ist ordentliches Mitglied im Rechtsausschuss und in dessen Unterausschuss Europarecht sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Wahlausschuss für die vom Deutschen Bundestag zu berufenden Richter des Bundesverfassungsgerichts. Peterka ist zudem stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe. Der AfD gehört er seit 2013 an, er ist Gründungsmitglied des Landesverbandes Bayern und seit 2015 Vorsitzender des AfD-Bezirks Oberfranken.