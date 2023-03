Berlin: (hib/HAU) Der Bund stellt für die Umsetzung des Deutschlandtickets jährlich 1,5 Milliarden Euro bereit. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (20/6049) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/5789) hervor. Sollte der Bundesanteil in Höhe von 1,5 Milliarden Euro und der Länderanteil in gleicher Höhe nicht ausreichen, um die Kosten im Einführungsjahr 2023 zu decken, werde der Bund den Mehrbedarf hälftig ausgleichen, heißt es. In den Folgejahren hätten Bund und Länder gemeinsam vereinbart, wie die Finanzierung durch Ticketeinnahmen und die vereinbarten Zuschüsse in Höhe von je 1,5 Milliarden Euro sichergestellt wird.

Die Klärung der mit der Einführung des Deutschlandtickets einzuhaltenden Vertriebsregeln ist laut Bundesregierung derzeit Gegenstand eines Austauschs zwischen den Ländern und der Branche auf Arbeitsebene. Dazu gehöre auch die Klärung von Regelungen in Bezug auf Vertriebsprovisionen. „Die Ergebnisse dieses Prozesses bleiben abzuwarten“, heißt es in der Antwort.