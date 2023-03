Berlin: (hib/VOM) Nach der Wohnungslosigkeit in Bayern erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/5971). Die Abgeordneten wollen wissen, wie viele Personen und Haushalte in welchen bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten mindestens zeitweise von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen waren und wie viele Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Alleinstehende und über 65-Jährige sich darunter befanden. Die Regierung soll sagen, welche Kältehilfeeinrichtungen in Bayern tätig sind und wie viele Plätze es in Teestuben, Kältenotunterkünften und bei der Bahnhofsmission gibt. Gefragt wird ferner, wie viele Sozialwohnungen in den letzten zehn Jahren fertiggestellt wurden und wie viele aus der Belegungsbindung herausgefallen sind. Auch die Zahl der nicht krankenversicherten Wohnungslosen und der Vollstreckungsaufträge auf Zwangsräumung ist für die Fraktion von Interesse.