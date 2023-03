Berlin: (hib/JOH) Über Projekte der staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit mit Mexiko, die auf bereits laufende Projekte aufbauen beziehungsweise Projekte fortsetzen, die bereits vorher Teil der Entwicklungszusammenarbeit des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) waren, berichtet die Bundesregierung in einer Antwort (20/6043) auf eine Kleine Anfrage (20/5774) der AfD-Fraktion. Wie aus der beigefügten Tabelle hervorgeht, ist darunter ein Projekt zur Finanzierung neuer Naturschutzgebiete, ein Programm für erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Umweltschutz, der sogenannte Studien- und Fachkräftefonds sowie das wirtschaftliche Empowerment für Frauen in der Gemeinde Villa de Zaachila in Oaxaca.