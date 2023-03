Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/5923) erkundigt sich die AfD-Fraktion nach der Förderung der gewerblichen Wirtschaft in den Jahren 2018 bis 2020. Bei der Förderzusage an Unternehmen wurden nach Auffassung der Fragesteller Unter- und Kleinzentren unterrepräsentiert.

Die Abgeordneten wollen wissen, ob es aus Sicht der Bundesregierung mit dem aktuellen Förderzweck des Programms Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) vereinbar sei, wenn eine Förderung größtenteils in Ober- und Mittelzentren erfolgt. Gefragt wird weiterhin, wie sich die geplante Neuausrichtung des GRW auf diese Verteilung der Förderung auf Ober-, Mittel-, Unter- und Kleinzentren auswirken wird.