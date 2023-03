Berlin: (hib/AHE) „Gedenken der Bundesregierung an den Jahrestag der Befreiung vom Faschismus und an den Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/6112). Die Abgeordneten erkundigen sich unter anderem nach Planungen der Bundesregierung zum Gedenken an den 8. Mai 1945 beziehungsweise den 22. Juni 1941.