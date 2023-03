Berlin: (hib/AHE) Nach Unterstützungsleistungen des Bundes für die Münchner Sicherheitskonferenz erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/6104). Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, in welcher Höhe sie die Konferenz jeweils in den Jahren von 2013 bis 2023 direkt oder indirekt finanziell gefördert hat und welchen konkreten Mehrwert sie darin sieht.