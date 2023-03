Berlin: (hib/DES) Nach dem Umgang mit KI-Chatbots wie ChatGPT im Bildungswesen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/6137). Die Abgeordneten möchten unter anderem erfahren, ob es Überlegungen gibt, Chatbots an Schulen flächendeckend zu verbieten. Außerdem interessiert die Abgeordneten, ob die Bundesregierung plant gemeinsam mit den Ländern Leitlinien zur Verwendung von Chatbots an Schulen zu erstellen.