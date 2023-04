Berlin: (hib/MIS) Klimawandel, Energiekosten, Inflation - der Wintersport in Deutschland steht aus Sicht der Unionsfraktion unter Druck. In einem Antrag (20/6183) fordert sie die Bundesregierung zum Handeln auf - „jetzt“.

Konkret denken die Abgeordneten dabei an organisatorische und finanzielle Unterstützung jeder Art. So solle die Bundesregierung zum Beispiel Handlungsstrategien entwickeln, um den Wintersport bei der Bewältigung des Klimawandels zu unterstützen: Der Bund solle national die Koordinierung übernehmen und ein abgestimmtes Vorgehen mit anderen betroffenen Staaten in Europa sicherstellen. Zudem sollten Wintersportvereine, die nationale und internationale Wettkämpfe veranstalten, durch Förderprogramme bei der Organisation - und zeitnah eine Bewerbung Deutschlands für Olympische Winterspiele unterstützt werden.