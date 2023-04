Berlin: (hib/EMU) In tabellarischer Form listet die Bundesregierung in einer Antwort (20/5764) die Fördersummen auf, mit denen Projekte, Veranstaltungen und Publikationen finanziert wurden, die Parteien, Parteiuntergliederungen und Fraktionen thematisieren. Die AfD-Fraktion wollte in einer Kleinen Anfrage (20/5535) wissen, wie hoch die Mittel einerseits für solche Projekte, Veranstaltungen und Publikationen waren, die die eigene Partei betreffen und wie hoch andererseits jene für die Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke.