Berlin: (hib/EMU) Die Zahl der Anträge, die gemeinnützige Forschungseinrichtungen im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand stellen, bewegt sich nach Wiedereröffnung des Programms im August 2021 auf dem Niveau der Vorjahre. Das teilt die Bundesregierung in einer Antwort (20/6045) auf eine Kleine Anfrage (20/5776) der CDU/CSU-Fraktion mit.

Im Programm INNO-KOM seien die Antragszahlen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, heißt es in der Antwort weiter. Wurden im Jahr 2019 286 Anträge gestellt, so waren es im Jahr 2022 373 Anträge.