Berlin: (hib/NKI) Nach Details der Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/6164). Darin wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, welche Änderungen die Bundesregierung in den Gesetzentwurf einarbeiten will. Der Vorschlag war Mitte März von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) vorgestellt worden und sei auf „erhebliche Kritik“ gestoßen. Dabei gehe es vor allem um die Arbeitsbedingungen von Forschern, um Fragen zur Befristung von Arbeitsverträgen an staatlichen Hochschulen sowie um Regelungen zur Weiterbeschäftigung nach einer Promotion.