Regierungsaufwand für Anzeigen, Kampagnen und Werbung

Berlin: (hib/VOM) Die AfD-Fraktion will wissen, auf welche Summen sich die jährlichen Aufwendungen der Bundesregierung für Informationsmaßnahmen, Anzeigen, Kampagnen und Werbung im Zeitraum 2020 bis 2022 belaufen. In ihrer Kleinen Anfrage (20/6295) erkundigen sich die Abgeordneten, in welchen Medien die Bundesregierung im genannten Zeitraum Informationsmaßnahmen, Anzeigen, Kampagnen und Werbung geschaltet hat und ob dies auch für 2023 geplant sei. Die Regierung soll mitteilen, ob sie die Unterstützung sogenannter Youtuber und Influencer in Sozialen Medien in Anspruch genommen hat, um wen es sich dabei gegebenenfalls handelt und welche Kriterien sie für eine etwaige Zusammenarbeit mit Youtubern und Influencern zugrunde legt. Die AfD interessiert zudem, ob es eine inhaltliche Unterrichtung im Sinne eines Briefings seitens der Bundesregierung und ihrer Ministerien bei der Kooperation mit Youtubern und weiteren Influencern gibt und wie ein solches Briefing zu einem beauftragten Thema abläuft.