Berlin: (hib/STO) Die Entwicklung der Einwohnerzahl in den kreisfreien Großstädten in den Jahren 1995, 2000 und 2005 sowie 2010 bis 2021 ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung (20/6143) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/5891). Unter anderem wird darin auch die Zahl der deutschen und der nichtdeutschen Einwohner dieser Städte in den genannten Jahren aufgelistet.