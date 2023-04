Absatz von Bier und Umsatz der Brauwirtschaft steigen wieder

Berlin: (hib/EMU) Der Gesamtumsatz der Brauwirtschaft hat sich nach einem Rückgang in den Jahren der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr erholt und liegt sogar über Vor-Pandemie-Niveau. Wie aus einer Antwort (20/6323) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/6095) der AfD-Fraktion hervorgeht, lag der Gesamtumsatz im Jahr 2022 bei 8,4 Milliarden Euro (2019: 8,3 Mrd. Euro, 2020 und 2021: jeweils 7,6 Mrd. Euro).

Die wirtschaftliche Lage der deutschen Brauereibetriebe sei jedoch momentan, wie in vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft, noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geprägt, heißt es in der Antwort. Der Absatz von Bier ging von rund 92 Millionen Hektoliter im Jahr 2019 auf rund 87 Millionen beziehungsweise 85 Millionen Hektoliter in den Jahren 2020 und 2021 zurück. Im Jahr 2022 stieg der Absatz nach vorläufigen Zahlen der Bundesregierung jedoch wieder auf rund 87,6 Millionen Hektoliter.

Die Zahl der Brauereibetriebe in Deutschland ist von 1552 im Jahr 2019 auf 1507 im Jahr 2022 gesunken. Über die Gründe für den Rückgang liegen der Bundesregierung nach eigenen Angaben „im Einzelnen keine Kenntnisse vor“. Den Trend der vergangenen Jahre gelte es weiter zu beobachten. Auf die Frage der Abgeordneten nach wirtschaftlicher Unterstützung für die Brauwirtschaft antwortet die Bundesregierung, dass zum 1. Januar 2022 die ermäßigten Steuersätze innerhalb der Biersteuermengenstaffel zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2022 reduziert wurden, um die mittelständisch geprägte Brauereistruktur zu stärken und die Folgen der Pandemie sowie der gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Energie abzufedern.