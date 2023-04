Berlin: (hib/STO) Um den Konnektorentausch im Gesundheitswesen geht es in der Antwort der Bundesregierung (20/6266) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/5879). Danach hat die gematik GmbH vor dem Hintergrund des erstmaligen Auslaufens von Zertifikaten im September 2022 „bereits im Jahr 2018 die ersten Lösungsansätze für eine Laufzeitverlängerung von Konnektoren entwickelt und in Gesprächen mit allen Konnektorherstellern, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und den Gesellschaftern die Machbarkeit eruiert und die Risikopotentiale bewertet“. Angesichts des Umstandes, dass bereits im September 2022 die ersten Zertifikate abliefen, beschlossen die Gesellschafter der gematik GmbH den Angaben zufolge am 28. Februar 2022 „einen Tausch der im Einsatz befindlichen Konnektoren bei Ablauf der gerätespezifischen Sicherheitsmodulkarte Typ K (gSMC-K)-Zertifikate als einzig durchzuführende Alternative“. In der Gesamtschau seien die zu diesem Zeitpunkt mit der gSMC-K-Laufzeitverlängerung verbundenen Risiken und Kosten nach Einschätzung der Gesellschafter so hoch gewesen, dass der Tausch die sicherste und wirtschaftlichste Lösung dargestellt habe.

Gleichzeitig wurden im Dialog mit den Herstellern weitere Alternativen zum Konnektortausch eruiert, wie die Bundesregierung ferner ausführt. Damit konnten dann der Gesellschafterversammlung der gematik GmbH in ihrer Sitzung vom 29. August 2022 laut Vorlage „valide Alternativen (Laufzeitverlängerung der TI-Gerätekarte gSMC-K, Rechenzentrumslösungen)“ für die Zukunft aufgezeigt werden. „Daraufhin beschlossen die Gesellschafter auf dieser Basis, zusätzliche Wege zu ermöglichen, die zukünftig einen flächendeckenden Austausch der Konnektoren erübrigen“, heißt es in der Antwort weiter.

Wie aus der Vorlage zugleich hervorgeht, wurden bislang (Stand 30. März 2023) 31.860 Konnektoren der Firma KoCo Connector GmbH (KocoBox Med+) der Hardwareversion 2.0.0 ausgetauscht.