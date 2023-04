Anhörung zur Zukunft des Wintersports und Wintertourismus

Berlin: (hib/EMU) Der Tourismusausschuss befasst sich am Mittwoch, 19. April 2023, in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Wintersport und Tourismus im Zeichen des Klimawandels“. Schwerpunkte der sind unter anderem die Zukunft des Wintersports und des Wintertourismus bis zur 1000-Meter-Grenze mit Blick auf den Klimawandel und Ganzjahreskonzepte für den Tourismus in den Wintersportregionen.

Nach aktueller Sachverständigenliste werden sieben Expertinnen und Experten zu den Themen Stellung nehmen. Die Anhörung wird aufgezeichnet und am 20. April 2023 von 12.00 bis 13.30 Uhr im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 übertragen.

Weitere Informationen zur Anhörung, die Liste der Sachverständigen sowie deren Stellungnahmen (nach Eingang) auf bundestag.de: https://www.bundestag.de/ausschuesse/a20_tourismus/anhoerungen/939010-939010