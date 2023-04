Auslandsdienstreisen von Regierungsmitgliedern erfragt

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, welche Auslandsdienstreisen „Mitglieder der Bundesregierung einschließlich (Parlamentarische) Staatssekretärinnen und -sekretäre“ unternommen haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/6371) unter anderem danach, an welchen Sportveranstaltungen beziehungsweise sportpolitischen Veranstaltungen Mitglieder der Bundesregierung sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre beziehungsweise Parlamentarische Staatssekretärinnen und Staatssekretäre im Rahmen ihres Amtes im Jahr 2022 teilgenommen haben.