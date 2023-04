Auswirkungen überarbeiteter Gentechnikregeln

Berlin: (hib/NKI) Nach den Auswirkungen auf die Pflanzenzüchtung in Deutschland durch die von der EU geplante Überarbeitung europäischer Gentechnikregeln erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/6351). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, ob die Bundesregierung Pläne habe, die vorsehen, „das primäre Schutzrecht in der Pflanzenzüchtung in Deutschland zu stärken“. Zudem wird danach gefragt, wie sich das Patentaufkommen im Bereich der Pflanzenzüchtung in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland und der EU entwickelt hat.