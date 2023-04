AfD erkundigt sich nach Kosten der Gasversorgung

Berlin: (hib/MIS) Die AfD-Fraktion hat weitere Fragen zur Gasversorgung in Deutschland. In einer Kleinen Anfrage (20/6397) interessieren sich die Abgeordneten in Nachfragen auf vorangegangenen Antworten der Bundesregierung (20/2123, 20/4194) insbesondere für die Entlastungspakete zur Abmilderung der Preissteigerungen im Energiesektor. So erkundigen sie sich nach den Grundlagen, auf denen die Summen der Pakete beruhen, die sich auf 200 Milliarden summieren sollen. Darüber hinaus fragen sie nach der Gesamteinschätzung der notwendigen Kosten für die Infrastruktur der LNG-Beschaffung.