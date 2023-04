Fragen zur Impfpflicht bei der Bundeswehr

Berlin: (hib/PK) Mit der Impfpflicht bei der Bundeswehr befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/6393). Im März 2021 seien Covid-19-Impfstoffe zunächst in das erweiterte Impfschema der Bundeswehr, im November 2021 in das Basisimpfschema der Bundeswehr aufgenommen worden. Demnach seien alle Soldaten verpflichtet, eine Covid-19-Impfung zu dulden.

Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Vorermittlungen oder Disziplinarverfahren gegen Soldaten, die dem Befehl zur Covid-19-Impfung nicht nachgekommen sind, aufgenommen oder eingeleitet worden sind.