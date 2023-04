Rolle von Religion in der Entwicklungszusammenarbeit

Berlin: (hib/JOH) Welche Bedeutung die Bundesregierung religiösen Akteuren und Religionsgemeinschaften in ihrer Entwicklungszusammenarbeit beimisst, will die CDU/CSU-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (20/6391) erfahren. Die Abgeordneten interessiert in diesem Zusammenhang auch, ob die Bundesregierung das Sektorvorhaben „Religion & Entwicklung“ weiterführen will und nach welchen Kriterien sie über die Durchführung von Maßnahmen in Ländern entscheidet, in denen Menschen- und Freiheitsrechte, aus religiösen Gründen eingeschränkt beziehungsweise nicht eingehalten werden.