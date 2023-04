Schutz von Frauen vor Menschenhandel und Zwangsprostitution

Berlin: (hib/SCR) „Schutz von Frauen in Deutschland vor Menschenhandel und Zwangsprostitution“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/6343). Unter anderem will die Fraktion von der Bundesregierung erfahren, wann sie den im Koalitionsvertrag angekündigten Nationalen Aktionsplan (NAP) gegen Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung veröffentlichen will, welche Akteure in die Formulierung des NAP eingebunden sind und welches Ministerium federführend ist.