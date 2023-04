AfD schlägt Edgar Naujok als Vizepräsident vor

Berlin: (hib/VOM) Die AfD-Fraktion hat einen Wahlvorschlag (20/6501) vorgelegt, in dem sie ihren Abgeordneten Edgar Naujok für das Amt eines Stellvertreters der Bundestagspräsidentin nominiert. Der 62-jährige Abgeordnete gehört dem Bundestag seit 2021 an und zog als direkt gewählter Abgeordneter des sächsischen Wahlkreises Leipzig-Land ins Parlament ein. Naujok ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und im Ausschuss für Digitales sowie stellvertretendes Mitglied im Sportausschuss. Er ist zudem stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Kanadischen Parlamentariergruppe. Der AfD gehört der Unternehmer seit 2016 an, er ist Kreisvorsitzender im Landkreis Leipzig und seit 2021 Mitglied des Stadtrats von Markranstädt.