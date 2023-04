AfD erkundigt sich nach Studien und Gutachten

Berlin: (hib/HLE) Nach den von obersten Bundesbehörden und nachgeordneten Behörden in Auftrag gegebenen Studien und Gutachten erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/6426). Die Bundesregierung soll mitteilen, wie sich die Zahl der von den obersten Bundesbehörden und nachgeordneten Behörden insgesamt in Auftrag gegebenen Studien und Gutachten zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezember 2022 entwickelt hat. Die Angaben sollen nach den jeweiligen Behörden aufgeschlüsselt werden. Gefragt wird außerdem nach den Kosten für Studien und Gutachten.