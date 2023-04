Gewaltdelikte in saarländischen Bahnhöfen erfragt

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will Auskunft über die Zahl der Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikte sowie der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz erhalten, die im vergangenen Jahr in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im Saarland durch die Bundespolizei erfasst worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/6429) unter anderem danach, welche Bahnhöfe im Saarland sich 2022 im Hinblick auf die genannten Deliktgruppen bei der statistischen Erfassung unter den ersten drei Plätzen befanden.