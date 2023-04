Externe Beratungsdienstleistungen beim BMI

Berlin: (hib/STO) Über externe Beratungsdienstleistungen beim Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/6488) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/6336). Danach greift das BMI auf externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen „in aller Regel bei Fragestellungen zurück, die eine hohe Spezialisierung erfordern und bei denen auf Seiten der Verwaltung die notwendigen Kenntnisse und/oder die erforderlichen Ressourcen nicht in ausreichendem Maß vorhanden sind“. Die Vorhaltung sämtlichen erforderlichen Know-Hows in der Verwaltung „wäre angesichts der Vielgestaltigkeit der denkbaren Fragestellungen und der zunehmenden Spezialisierungen unwirtschaftlich“, führt die Bundesregierung weiter aus.