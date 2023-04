Unerlaubt eingereiste Personen in Thüringen

Berlin: (hib/STO) Die in den Jahren 2015 bis 2022 von der Bundespolizei in Thüringen monatlich festgestellte Zahl unerlaubt eingereister Personen listet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/6474) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/6299) auf. Ebenso ist der Vorlage die im genannten Zeitraum von der Bundespolizei in Thüringen monatlich festgestellte Zahl unerlaubt aufhältiger Menschen zu entnehmen.